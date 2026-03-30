एयरटेल पोस्टपेड प्लान हुए महंगे: 50 रुपये बढ़े दाम; नए प्लान में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग समेत मिलेंगे ये फायदे

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कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि नए प्लान 8 अक्तूबर, 2026 से लागू होंगे। मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों को एक महीने के अंदर उनके मौजूदा प्लान के सबसे करीब वाले महंगे प्लान में भेज दिया जाएगा।इस बदलाव के बाद पोस्टपेड प्लान की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। प्रतिशत के हिसाब से यह बढ़ोतरी 3 से 11 प्रतिशत के बीच होगी।उदाहरण के लिए, 449 रुपये वाले प्लान के ग्राहक को अब 499 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान पर भेजा जाएगा। यानी कीमत में करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वहीं, 1,749 रुपये वाला प्लान अब 1,799 रुपये का हो जाएगा। इसमें करीब 2.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।इस तरह एयरटेल के सभी छह पोस्टपेड प्लान की कीमत बढ़ गई है। कंपनी के एक सूत्र ने कहा कि मुफ्त अंतरराष्ट्रीय रोमिंग का लाभ 2,000 रुपये का है।एयरटेल ने एक बयान में नए पोस्टपेड प्लान की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि इन प्लान में पहले से ज्यादा लाभ शामिल किए गए हैं। कंपनी ने कहा कि 8 अक्टूबर, 2026 से ग्राहक हर साल एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान मुफ्त रोमिंग का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ मौजूदा सभी लाभ भी मिलते रहेंगे।मुफ्त रोमिंग पैक में 5 जीबी डाटा मिलेगा। इसके अलावा 60 मिनट की कॉलिंग मिलेगी। 25 आउटगोइंग एसएमएस और इनकमिंग एसएमएस मुफ्त होंगे। यह सुविधा पांच दिन तक वैध रहेगी। ग्राहक जब चाहें, इस पैक को चालू कर सकते हैं। पारिवारिक प्लान में परिवार के हर सदस्य को मुफ्त रोमिंग का लाभ मिलेगा।एयरटेल ने कहा कि मुफ्त अंतरराष्ट्रीय रोमिंग उसके पोस्टपेड प्लान में जोड़ा गया नया लाभ है। इन प्लान में तेज नेटवर्क तकनीक, अनलिमिटेड डेटा और स्पैम तथा धोखाधड़ी वाले लिंक से नेटवर्क स्तर पर सुरक्षा भी मिलती है।ग्राहकों को मनोरंजन से जुड़े कई सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे। इसके अलावा एयरटेल पोस्टपेड एडवांटेज क्लब के जरिए खास अनुभवों का लाभ मिलेगा। इनमें कॉमेडी शो, फिल्मों के प्रीमियर और संगीत कार्यक्रम शामिल हैं।दूरसंचार उद्योग में पिछली बड़ी कीमत बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी। उस समय जियो और एयरटेल ने अपने टैरिफ में करीब 10 से 27 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने भी कीमतें बढ़ाई थीं। एयरटेल लगातार कहता रहा है कि भारत में दूरसंचार कारोबार को आर्थिक रूप से मजबूत रखने के लिए प्रति ग्राहक औसत कमाई यानी एआरपीयू बढ़नी चाहिए।इस साल अगस्त में एयरटेल ने उन सभी प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया था, जिनमें रोजाना 1.5 जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी। इसके बाद ग्राहकों के पास ज्यादा कीमत वाले प्लान चुनने का विकल्प रह गया। इन प्लान में रोजाना ज्यादा डेटा मिलता है। उस समय कंपनी ने 299, 319, 579, 619 और 649 रुपये वाले पांच प्रीपेड प्लान हटा दिए थे। हालांकि, 199 और 219 रुपये वाले शुरुआती प्लान की कीमत में बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन 299 रुपये वाले लोकप्रिय प्लान के ग्राहकों को रोजाना ज्यादा डाटा चाहिए था, तो उन्हें 349 रुपये वाला प्लान लेना पड़ता। इसका मतलब उनके लिए करीब 16 प्रतिशत की कीमत बढ़ोतरी थी।