{"_id":"6ac67e0d066f4e975000dd9d","slug":"ex-husband-onler-kom-files-criminal-defamation-case-against-mary-kom-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"तलाक के बाद भी जारी विवाद: मैरी कॉम के खिलाफ पूर्व पति ने दर्ज कराया मानहानि केस, क्यों लिया ऐसा फैसला?","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम के पूर्व पति ओनलर कॉम ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की है। ओनलर का आरोप है कि मैरी कॉम टेलीविजन और अन्य सार्वजनिक मंचों पर उनके बारे में अपमानजनक और कथित तौर पर झूठी टिप्पणियां कर रही हैं। ओनलर ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि उन्होंने मैरी कॉम के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है और मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को निर्धारित है। उन्होंने कहा, 'वह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक मंचों पर मेरे बारे में बहुत सारी झूठी बातें कह रही हैं। मैंने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। मामला दर्ज हो चुका है और अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को है।'

Trending Videos

मैरी कॉम ने लगाए थे गंभीर आरोप

यह मामला दोनों के बीच चल रहे सार्वजनिक विवाद के बीच सामने आया है। मैरी कॉम इससे पहले ओनलर पर उनके मुक्केबाजी करियर से कमाई गई करोड़ों रुपये की रकम के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा चुकी हैं। मैरी कॉम ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके नाम पर कर्ज लिया गया, उनकी संपत्ति को गिरवी रखा गया और कुछ संपत्तियां उनकी उचित सहमति के बिना ओनलर के नाम पर स्थानांतरित कर दी गईं।



हालांकि, ओनलर ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि तलाक के बाद मैरी कॉम अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहें, वह उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से उन पर आरोप लगाए जाने और उन्हें बदनाम किए जाने का विरोध करते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

'हमारा तलाक हो चुका है, वह जो चाहें कर सकती हैं'

ओनलर ने कहा, 'मैं अब शराब नहीं पीता। मेरे छोटे बच्चे हैं और वह हर बार मुझे बदनाम करती नहीं रह सकतीं। हमारा तलाक हो चुका है। वह जो करना चाहती हैं, कर सकती हैं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे बदनाम क्यों करना?'



उन्होंने आगे दावा किया कि मैरी कॉम की ओर से उन पर आरोप लगाए जाने के बावजूद उन्होंने कभी उनकी निजी कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं किया। ओनलर ने कहा, 'क्या मैंने कभी उनकी किसी कमजोरी के बारे में किसी को बताया है? नहीं। उनकी कई बुरी आदतें हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की।'

विज्ञापन