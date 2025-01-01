उप प्रधान व महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर आमने-सामने का मुकाबला

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बार एसोसिएशन के चुनाव में उप प्रधान और महिलाओं के लिए आरक्षित उप प्रधान पद पर दो-दो अधिवक्ताओं के बीच सीधा मुकाबला है। उप प्रधान पद के लिए अधिवक्ता आशिन कोड़ान और संजय काहड़ी चुनाव मैदान में हैं। वहीं, महिलाओं के लिए आरक्षित उप प्रधान पद पर अधिवक्ता मीना कादयान और प्रीतम कौर आमने-सामने हैं।यह अधिवक्ता लड़ रहे चुनावअधिवक्ता आशिन कोड़ान, उप प्रधान पद के उम्मीदवार:आशिन कोड़ान पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ताओं के हितों की आवाज उठाएंगे। नए अधिवक्ताओं के लिए चैंबरों की व्यवस्था, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू कराने के लिए प्रयास, पार्किंग और बिजली व्यवस्था में सुधार उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।अधिवक्ता संजय काहड़ी, उप प्रधान पद के उम्मीदवारसंजय काहड़ी लगातार दूसरी बार उप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर पानी और बिजली की व्यवस्था में सुधार के साथ लाइब्रेरी में नई किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा।अधिवक्ता मीना कादयान, महिलाओं के लिए आरक्षित उप प्रधान पद की उम्मीदवारमीना कादयान पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए काम किया जाएगा।अधिवक्ता प्रीतम कौर, महिलाओं के लिए आरक्षित उप प्रधान पद की उम्मीदवारप्रीतम कौर ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर वह उत्साहित हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें चुनाव में साथी अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। चुनाव जीतने के बाद महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगी।