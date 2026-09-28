सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुटता का आह्वान

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महापंचायत में सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होकर काम करने पर मंथन किया गया।महापंचायत में पहुंचे लोगों ने आयोजक कैप्टन मान सिंह दलाल और समाजसेवी विश्वदीप मांडौठी का आभार जताया। वक्ताओं ने कहा कि दोनों ने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को एक मंच पर एकत्रित करने का प्रयास किया है। महापंचायत की अध्यक्षता गुरु गोबिंद सिंह के सेनापति पंज प्यारे भाई धर्म सिंह दलाल के वंशज अंतरराष्ट्रीय संत बाबा गुरप्रीत सिंह दलाल ने की।अभय चौटाला ने भी पहुंचकर दिया समर्थन:कार्यक्रम में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने विशेष तौर पर शिरकत की और महापंचायत को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी दांतल, हरियाणा अध्यक्ष सुरेश सिरोही जैलदार, प्रदेश प्रवक्ता खुशी राम दलाल, सर्वखाप महिला विंग की अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति सम्मानित डॉ. संतोष दहिया, शिक्षाविद डॉ. जेपी दलाल, जय यूनाइटेड संगठन के अध्यक्ष रवि मलिक और मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष जयवीर गहलावत ने भी विचार रखे।विदेशों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने भी रखे विचारमहापंचायत में जॉर्जिया से पहुंचे सुशील मलिक, अमेरिका से आए सुमित दलाल, समाजसेवी डॉ. कृष्ण दलाल और पुलिस आयुक्त डॉ. राजश्री ने भी समाज सुधार को लेकर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने सामाजिक एकता, युवा पीढ़ी की भूमिका और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।फोटो-64: