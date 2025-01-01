372 दिव्यांगजनों को मिले 737 निशुल्क सहायक उपकरण

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इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की दैनिक जीवन से जुड़ी चुनौतियों को कम करना, उनकी गतिशीलता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव लाना है। सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने इस पहल के लिए एपीसीपीएल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया और इसे उनके दैनिक जीवन को आसान बनाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एपीसीपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रबींद्र पटेल ने की। इस अवसर पर उमेश कुमार, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सहित एपीसीपीएल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ऐसी पहल समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।