छत्तीसगढ़: महिला पर धर्मांतरण का दबाव और मारपीट, पति और सास-ससुर हिरासत में

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शिकायतकर्ता 26 वर्षीय तन्नू पटेल का विवाह वर्ष 2023 में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विनीत सुता के साथ संपन्न हुआ था। विवाह होने के बाद पीड़ित महिला अपने पति और सास-ससुर के साथ तेलीबांधा क्षेत्र के अंतर्गत सतनामी पारा में निवास कर रही थी। महिला का आरोप है कि उसका पति विनीत सुता, सास निवेदिता सुता और ससुर अजय सुता उस पर लगातार धर्मांतरण करने तथा ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे थे। जब भी महिला उनके इस दबाव का विरोध करती थी, तो ससुराल के सदस्य उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे।पीड़ित महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 27 सितंबर की रात करीब 8 बजे परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। उसी समय ससुराल वालों ने उस पर फिर से ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला। तन्नू ने जब धर्मांतरण करने से साफ इन्कार कर दिया, तो पति, सास और ससुर ने मिलकर उसके साथ लात-घूंसों से गंभीर मारपीट की। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसके ससुर अजय सुता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके बेटे का विवाह केवल धर्मांतरण करवाने के उद्देश्य से ही कराया गया था। इस टिप्पणी पर पति और सास हंसते रहे तथा धर्मांतरण न करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी गई।इस घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने पूरी बात की जानकारी अपने भाई ललित पटेल, बड़ी बहन संगीता पटेल, परिचित भूषण साहू और योगेश सैनी को दी। इसके पश्चात परिजनों एवं परिचितों के साथ पीड़िता तेलीबांधा थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। तेलीबांधा थाना प्रभारी अजय झा ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले में शामिल तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधिकारी इस मामले में आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।