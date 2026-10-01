सीजी न्यूज: वैभव बैस बोले- युवा कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटर का उपयोग, ये लोकतंत्र का मजाक, दिखी ये कमी

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उन्होंने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहले से यह स्वीकार करते रहे हैं कि युवा कांग्रेस चुनाव में फर्जी वोटरों का उपयोग आम बात है। युवा कांग्रेस चुनाव में फर्जी आईडी से वोट डाले गए, कई बूथों पर एक ही व्यक्ति ने कई बार मतदान किया। सूची में ऐसे नाम शामिल थे जिनका संगठन से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी और संरक्षण में हुआ है, ताकि अपने चहेतों को जिताया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह कृत्य न केवल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी अपमान है।भाजयुमो प्रदेश प्रभारी बैस ने कहा कि युवा कांग्रेस चुनाव से पहले ही कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ गई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध में उनके ही विधायकों ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। इससे स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल का वर्चस्व खत्म हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी कई लोगों ने दावेदारी ठोक दी है, जो कांग्रेस के टुकड़ों में बंटे होने को दर्शाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अपने पूरे कार्यकाल में अपनी कार्यकारिणी तक घोषित नहीं कर पाए और पुरानी कार्यकारिणी से ही पूरा कार्यकाल निकाल दिया।भाजयुमो प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में युवाओं के बीच जाएगा और कांग्रेस के इस फर्जीवाड़े को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि युवा अब जागरूक है और कांग्रेस की इस तरह की धांधली को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अवसर पर भाजयुमो प्रदेश मीडिया प्रभारी वासु शर्मा भी उपस्थित रहे।