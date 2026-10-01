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रायपुर: गैर-आवासीय खेल अकादमियों में एडमिशन का आज अंतिम मौका; फटाफट करें अप्लाई, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

Thu, 01 Oct 2026 06:59 AM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Thu, 01 Oct 2026 06:59 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से रायपुर जिले के संचालित गैर-आवासीय खेल अकादमियों में प्रवेश और प्रवेश के नवीनीकरण के लिए एक अक्टूबर को चयन ट्रायल होगा। ट्रायल के आधार पर गैर-आवासीय बालक-बालिका तीरंदाजी, बालिकाओं के फुटबॉल, बालक-बालिका हॉकी एवं बालक-बालिका एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar ujala digital

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छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से रायपुर जिले के संचालित गैर-आवासीय खेल अकादमियों में प्रवेश और प्रवेश के नवीनीकरण के लिए एक अक्टूबर को चयन ट्रायल होगा। ट्रायल के आधार पर गैर-आवासीय बालक-बालिका तीरंदाजी, बालिकाओं के फुटबॉल, बालक-बालिका हॉकी एवं बालक-बालिका एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। ट्रायल स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा, तीरंदाजी एरिना (बालिका खेल छात्रावास के सामने) और हॉकी स्टेडियम पिच-02 में सुबह 7 बजे से होगा।
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दस्तावेज परीक्षण आज 
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खिलाड़ियों का पंजीयन, दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा। वहीं एक अक्टूबर को खेल कौशल का परीक्षण किया जाएगा। चयन ट्रायल में राज्य के बालक-बालिका खिलाड़ी और अन्य राज्यों के 13 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अकादमियों के लिए खिलाड़ियों का चयन उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति की ओर से किया जाएगा। खेल अकादमी संचालन नियम 2014 के तहत अंतिम रूप से चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, खेल परिधान, प्लेइंग किट, बीमा एवं खेलवृत्ति आदि सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
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ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
चयन ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी एक अक्टूबर को रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए आधार कॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के उल्लेख वाली प्रमाणित अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
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