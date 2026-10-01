छत्तीसगढ़: अकाल मौत का डर दिखाकर महिला से ठगे 150 ग्राम सोने के जेवर, तंत्र-मंत्र के नाम पर 9 हजार भी ऐंठे

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यह घटना मार्च 2026 की है, जब तीन आरोपी साधु के भेष में महिला नैना परमार के घर के आसपास पहुंचे। बातचीत के दौरान आरोपियों ने महिला को उसकी बीमारी और आंखों की समस्याओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं, जिनसे महिला को लगा कि उन्हें उसके बारे में विशेष जानकारी है। आरोपियों ने परिवार की समस्याएं दूर करने और पूजा कराने का भरोसा दिलाया। पहली बार में उन्होंने पूजा के नाम पर लगभग तीन ग्राम सोने की अंगूठी और नौ हजार रुपये ले लिए। उन्होंने भरोसा दिया था कि पूजा पूरी होते ही सारा सामान वापस कर देंगे।इसके बाद आरोपी हर 10 से 12 दिन में महिला के घर पहुंचने लगे और मोबाइल नंबर देकर फोन पर भी संपर्क बनाए रखा। आरोपी लगातार पूजा का झांसा देकर सोने-चांदी के जेवर मांगते रहे। लगभग सात बार में आरोपियों ने महिला से करीब 150 ग्राम सोने के आभूषण ले लिए, जिनमें अंगूठी, चेन, हार, चूड़ियां और कंगन शामिल थे। आरोपियों ने महिला को धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो परिवार में बड़ी अनहोनी या किसी सदस्य की अकाल मौत हो सकती है। इस डर के कारण महिला ने महीनों तक परिवार से बात छिपाई।गत 7 सितंबर से आरोपी दोबारा महिला से आभूषण और नकदी की मांग करने लगे। महिला के पास और सामान न होने पर भी वे लगातार फोन करते रहे। अंततः 25 सितंबर की रात जब महिला के पति जसवंत परमार घर पहुंचे, तो महिला ने रोते हुए पूरी बात बताई। इसके बाद पति तुरंत गंज थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मोबाइल नंबरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश कर रही है।