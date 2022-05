{"_id":"6289b756e22a01202c17843d","slug":"unknown-man-request-president-ramnath-kovind-on-facebook-give-order-to-shoot-chhattisgarh-chief-minister-bhupesh-baghel","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh News: भूपेश बघेल को चौक पर गोली मारना चाहता था युवक, राष्ट्रपति से मांगी अनुमति, हुआ गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 22 May 2022 09:38 AM IST