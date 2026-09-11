सीजी: केंद्रीय मंत्री शिवराज ने छत्तीसगढ़ को दी 3.65 लाख पक्के मकानों की सौगात,सीएम साय को सौंपा स्वीकृति पत्र

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केंद्रीय मंत्री चौहान ने राज्य में जारी विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गांवों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने और किसानों की सहूलियत बढ़ाने के उद्देश्य से 'खेत से सड़क योजना' के तहत करीब 36 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है।कर्नाटक में वंदे मातरम् को लेकर उपजे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। कांग्रेस का यह कदम संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस "हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे" की तर्ज पर राजनीति कर रही है। इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स सम्मेलन पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि ब्रिक्स में दुनिया की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश शामिल हैं। जब वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, तो कांग्रेस को सवाल उठाने के बजाय देश की उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए।चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व में देश ने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना सीखा है और भारत अब विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। नरेंद्र मोदी को स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा. आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है।