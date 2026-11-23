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पकड़े गए आरोपी की पहचान तुषार भांजों के रूप में हुई है। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूट्यूब पर आकर्षक विज्ञापनों का जाल बिछाया था। विज्ञापनों में कम समय में दोगुना लाभ और भारी ब्याज देने का सपना दिखाकर आम लोगों को आकर्षित किया जाता था। आरोपी ने खुद को ट्रांसविजन ड्रीम मल्टीट्रेड लिमिटेड और हरित कृषि निधि लिमिटेड नामक दो अलग-अलग कंपनियों का संचालक बताकर लोगों का भरोसा जीता। निवेशकों ने आरोपी की बातों में आकर अपनी गाढ़ी कमाई की बड़ी राशि जमा कर दी, लेकिन बाद में आरोपी रकम लेकर गायब हो गया।मामले की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपियों ने मिलकर 26,92,000 रुपये से भी अधिक की बड़ी रकम की ठगी की है। ठगी के शिकार लोगों ने सूरजपुर के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी तुषार भांजों आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा के एक अन्य मामले में ओडिशा की कटक जेल में निरुद्ध है। इसके बाद सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया और कटक जेल पहुंचकर आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया।सूरजपुर कोतवाली पुलिस अब आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ठगी के खेल में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों कंपनियों के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन का ब्योरा जुटाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी के नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा और पीड़ितों की रकम बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे।