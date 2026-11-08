सूरजपुर: में शिक्षक के घर डकैती का खुलासा, 200 सीसीटीवी कैमरों की मदद से बादी गिरोह के छह सदस्य गिरफ्तार

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सलका निवासी शिक्षक राधेश्याम सिंह (35 वर्ष) 27 अक्तूबर की रात लगभग 1:30 बजे अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। उसी दौरान नकाबपोश डकैत घर के मुख्य द्वार के चैनत का ताला खोलकर भीतर दाखिल हुए। घर में घुसते ही बदमाशों ने एक बच्चे के गले पर चाकू अड़ा दिया और जान से मारने की धमकी देकर नकदी और जेवरात की मांग की। इसके बाद आरोपियों ने अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन लूट लिया तथा मौके से फरार हो गए। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया।सूरजपुर पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। टीम ने संदिग्धों की तलाश के लिए इलाके के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बारीकी से पड़ताल की। जांच के दौरान एक संदेहास्पद मारुति स्विफ्ट डिजायर कार दिखाई दी। पुलिस ने वाहन के पंजीयन नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान स्थापित की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बतौली के ग्राम पोकसरी निवासी 35 वर्षीय हुल्लेश्वर दास, सीतापुर के जामडीह निवासी 26 वर्षीय देवकरण दास उर्फ विजय दास, बतौली के ग्राम झरगांवा निवासी 23 वर्षीय विकास दास, 30 वर्षीय शांतुदास, अंबिकापुर के तकिया रोड निवासी 37 वर्षीय शारदा चौहान और प्रतापपुर के ग्राम खोरमा निवासी 25 वर्षीय सोनू कुमारी के रूप में हुई है। भटगांव थाना प्रभारी बृजेश सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने सभी छह आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।