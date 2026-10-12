सूरजपुर में हाथियों का आतंक: कोरिया और प्रतापपुर से पहुंचे 12 हाथी, फसलें बर्बाद, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरजपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 12 Oct 2026 04:19 PM IST
सार
बिहारपुर वन परिक्षेत्र में 12 हाथियों का दल महुली और आसपास के गांवों के पास सक्रिय है। हाथियों के झुंड से खेतों में फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग ने निगरानी बढ़ाते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।
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विस्तार
जिले में बिहारपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत महुली और उसके आसपास के गांवों में 12 हाथियों का एक दल लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों का यह झुंड खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।
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दो अलग क्षेत्रों से पहुंचे हाथी
वन विभाग के अनुसार क्षेत्र में सक्रिय 12 हाथियों का यह दल दो अलग-अलग क्षेत्रों से आकर एकत्र हुआ है। इस झुंड में शामिल छह हाथी पड़ोसी कोरिया जिले की सीमा की तरफ से आए हैं, जबकि अन्य छह हाथी प्रतापपुर-रमकोला क्षेत्र से इस इलाके में पहुंचे हैं। हाथियों का यह संयुक्त दल वर्तमान में महुली गांव के पास सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों के इतने समीप हाथियों की लगातार मौजूदगी के कारण ग्रामीणों में जनहानि की आशंका भी बनी हुई है।
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वन विभाग ने जारी किया अलर्ट
हाथियों की लगातार गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग का अमला पूरी तरह मुस्तैद है। विभाग की टीम हाथियों की हर हलचल पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। वन अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के झुंड से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखें और उनके रास्ते में न आएं।
अधिकारियों ने लोगों को जंगल और खेतों की तरफ जाते समय विशेष सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि ग्रामीणों को हाथियों को देखने के लिए उनके पास जाने या उन्हें भगाने की कोशिश बिलकुल नहीं करनी चाहिए। वन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।