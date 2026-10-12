रायपुर नगर निगम की नई पहल: शहर को मिलेगी 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, ऑनलाइन सर्वे से जनता बताएगी रूट प्लान

शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 100 नई ई-बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इन बसों के संचालन से पहले निगम ने इनके मार्ग केवल प्रशासनिक स्तर पर तय करने के बजाय आम नागरिकों की राय को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक ऑनलाइन सर्वे शुरू किया जा रहा है, ताकि शहरवासी बता सकें कि उन्हें किन सड़क मार्गों पर बसों की सबसे अधिक आवश्यकता है।

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नगर निगम नागरिकों से यह जानने का प्रयास कर रहा है कि वे प्रतिदिन किस रास्ते से आते-जाते हैं और किन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। एक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नागरिक लगभग एक मिनट में अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इससे कॉलेज, कार्यालय, बाजार और अन्य जरूरी स्थानों तक लोगों की पहुंच काफी सुविधाजनक हो जाएगी। सर्वे के माध्यम से यात्रियों की वास्तविक जरूरतों का सही आकलन करके ही ई-बसों के रूट निर्धारित किए जाएंगे, जिससे आम जनता को दैनिक आवाजाही में बड़ी राहत मिल सके।ई-बसों के रख-रखाव और नियमित संचालन के लिए हीरापुर के जरवाय में एक नया डिपो तैयार किया जा रहा है। इस डिपो के निर्माण पर करीब साढ़े 13 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। शहर के अलग-अलग मार्गों पर चलने वाली बसों का परिचालन इसी डिपो से प्रस्तावित है। परिसर में मुख्य चार्जिंग स्टेशन के प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं ताकि बसों की चार्जिंग की व्यवस्था सुचारू रहे। हाल ही में निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने निर्माणाधीन ई-बस डिपो का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और ठेका एजेंसी के काम की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।रूट तय करने के अलावा नगर निगम ई-बसों के संचालन से जुड़ी अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी करने में भी जुटा हुआ है। बसों में कंडक्टरों की तैनाती और टिकट संग्रह की जिम्मेदारी संभालने के लिए उपयुक्त एजेंसी तय करने की प्रक्रिया जारी है। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत मिलने वाली इन 100 ई-बसों से रायपुर की नगरीय परिवहन व्यवस्था को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। डिपो निर्माण, चार्जिंग व्यवस्था और टिकटिंग एजेंसी के चयन के बाद जल्द ही बस सेवा शुरू की जाएगी।