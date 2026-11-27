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सूरजपुर क्षेत्र में जीवित कछुओं की खरीद-फरोख्त की तैयारी किए जाने की गुप्त सूचना वन विभाग को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर वन विभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण दल की संयुक्त टीम ने तस्करों को पकड़ने की ठोस योजना बनाई। तस्करों तक पहुंचने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क साधा। जब कछुओं का सौदा तय हो गया, तब आरोपियों को बस स्टैंड के पास बुलाया गया। जैसे ही आरोपी कछुओं के साथ वहां पहुंचे, टीम ने घेराबंदी करके छह आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। संयुक्त टीम की इस त्वरित कार्रवाई से तस्करों को भागने का मौका नहीं मिला।कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से तीन जीवित कछुए बरामद हुए। मामले की प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई गई है कि इन कछुओं का उपयोग केवल खरीद-फरोख्त और तस्करी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि टोटका करने के उद्देश्य से भी इनका इस्तेमाल किया जाना था। पूरी कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।