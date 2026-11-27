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Over 74 kg ganja and thousands of narcotic tablets, capsules, injections and syrup destroyed at Balco plant
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कोरबा: 74.5 किलो गांजा समेत भारी मात्रा में नशीले पदार्थ नष्ट, बालको प्लांट में हुई कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
Published by: कोरबा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:27 PM IST
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कोरबा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त मादक पदार्थों का विधिवत नष्टीकरण किया गया। यह प्रक्रिया बालको प्लांट में ड्रग डिस्पोजल समिति की निगरानी में पूरी हुई।
नष्ट की गई सामग्री में 74.514 किलोग्राम गांजा शामिल था। इसके अतिरिक्त 4,336 कैप्सूल और 2,315 नशीली टैबलेट भी नष्ट की गईं। 145 इंजेक्शन, 12 सिरिंज और 11,400 एमएल कोडीनयुक्त सिरप भी जलाए गए। ये सभी पदार्थ रजगामार, बालको, कोतवाली, हरदीबाजार, दीपका, बांकीमोंगरा और उरगा थाना क्षेत्रों से जब्त हुए थे। नष्टीकरण 23 तारीख को न्यायालयीन अनुमति के बाद किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, रक्षित निरीक्षक और क्षेत्रीय अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि पहले भी बालको प्लांट में नशे की खेप का नष्टीकरण होता रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा राम गोपाल करियारे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरबा पुलिस NDPS एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है।
अभियान और निगरानी
जिले में गांजा, नशीली टैबलेट, कैप्सूल और सिरप के अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी है। इनकी बिक्री रोकने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब्त सामग्री का नष्टीकरण इसी व्यापक अभियान का हिस्सा है। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है।
जन जागरूकता और अपील
युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जनजागरूकता अभियान भी चल रहा है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे NDPS पदार्थ का निर्माण, परिवहन, बिक्री या सेवन न करें। ऐसा करने पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अवैध नशे के कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को देने की भी अपील की गई है।
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