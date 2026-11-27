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प्रमुख कार्यों में भगवानपुर से मेंढारी और डिण्डो-विमलापुर-नावाडीह सड़कें शामिल हैं। 7 नल-जल योजनाएं और 12 आंगनबाड़ी भवन भी इनमें प्रमुख हैं। रामानुजगंज अस्पताल की डायलिसिस यूनिट का भी लोकार्पण किया गया। राजपुर का एसडीएम कार्यालय भवन और चांदो का तहसील कार्यालय भवन भी प्रमुख कार्यों में हैं।क्षेत्रवासियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वाड्रफनगर में उप पंजीयक कार्यालय भवन बनाया जाएगा। नगर पंचायत वाड्रफनगर के अधूरे नगर वन पार्क को पूरा किया जाएगा। ग्राम पंचायत रघुनाथनगर और बरतीकला में मंगल भवन निर्माण होगा। ग्राम पंचायत महेवा में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। रकसगंडा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की भी घोषणा की गई।मुख्यमंत्री साय ने किसानों के हित में सरकार के फैसलों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। इस वर्ष 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। यह राशि कम पैदावार होने पर भी पूरी दी जाएगी। महतारी वंदन योजना से 68 लाख से अधिक महिलाओं को 35 किस्तों में 21,350 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं।मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए वृद्धजन क्लीनिक का शुभारंभ किया। यह जिला प्रशासन की एक विशेष पहल है। क्लीनिक में अलग पंजीयन काउंटर और डॉक्टरों का परामर्श मिलेगा। जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, इन्फ्रारेड थेरेपी और मसाज चेयर जैसी सुविधाएं भी होंगी। आयुष पद्धति की शिरोधारा जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के माध्यम से पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया जा रहा है।कार्यक्रम स्थल पर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने सेवा दे रहे 40 से अधिक डॉक्टरों का आभार जताया। शाम 5 बजे तक कुल 7,259 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया, जिनमें 4,224 महिलाएं और 3,035 पुरुष शामिल थे। शिविर में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों की जांच व इलाज किया। स्क्रीनिंग में 1,401 लोगों का बीपी और 695 लोगों की शुगर बढ़ी हुई पाई गई। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने बालभोग नवाचार की जानकारी दी, जिसके तहत गांव की दीदियां रागी, सत्तू और श्रीअन्न से लड्डू बनाती हैं और पोषण सखियां कुपोषित बच्चों को खिलाकर प्रगति दर्ज करती हैं।इस अवसर पर सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज और प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनि निकुंज और जनपद पंचायत वाड्रफनगर की अध्यक्ष शशि सिंह पोर्ते उपस्थित थे। संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर भी मौजूद थे। वनमंडलाधिकारी आलोक वाजपेयी और जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी व ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।