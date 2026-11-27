छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार को जंगल में एक नर हाथी का शव मिला है। प्रारंभिक जांच के दौरान हाथी की मौत बिजली के झटके की चपेट में आने से होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह घटना रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत हुई है। धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र के नवागांव और बरतापाली के बीच एक दंतैल हाथी का शव मिला। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आशंका है कि जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली प्रवाहित तार के संपर्क में आने से दंतैल हाथी की मौत हुई है। फिलहाल वन विभाग और पशु चिकित्सक की टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है।एक जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ वन मंडल में कुल 131 हाथी विचरण कर रहे हैं। ये सभी हाथी अलग-अलग दलों में रहते हैं। इनमें 42 नर हाथी, 64 मादा हाथी और 25 शावक शामिल हैं। मृत पाया गया हाथी इन्हीं नर हाथियों में से एक था।प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई गई है कि हाथी की मौत बिजली के झटके से हुई है। जंगली सुअर का शिकार करने के लिए कुछ लोगों ने तार बिछाए थे। इन तारों में बिजली का प्रवाह किया गया था। दंतैल हाथी अनजाने में इन्हीं बिजली प्रवाहित तारों के संपर्क में आ गया। इसी कारण उसकी जान चली गई।