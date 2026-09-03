सीजी: 'सैनिकों का अपमान है ऐसी टिप्पणी', राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ विवाद पर भाजपा के केदारनाथ गुप्ता का पलटवार

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#WATCH | Raipur, Chhattisgarh | On Congress leader Rashid Alvi’s remarks over Air Marshal Jeetendra Mishra (Retd) being appointed as the first CEO of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, Chhattisgarh State Cooperative Bank Limited Chairman Kedar Nath Gupta says, “The policy… pic.twitter.com/Z5yr2P1ln5 — ANI (@ANI) September 3, 2026

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केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि एयर मार्शल जैसे पद पर रह चुके व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपना अपने आप में उनके अनुभव और देश के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति को लेकर गलत तरीके से टिप्पणी करना सैनिकों का अपमान है।उन्होंने राशिद अल्वी से अपने बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की। गुप्ता ने कहा कि देश की सेवा करने वाले सैन्य अधिकारियों के योगदान और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाने से पहले उनके पूरे सेवाकाल और योगदान को ध्यान में रखना चाहिए।केदारनाथ गुप्ता ने आगे कहा कि किसी भी संस्था या व्यवस्था में गलत कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं खामियां सामने आती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए योग्य और सक्षम लोगों को जिम्मेदारी देना जरूरी है।उन्होंने कहा कि किसी भी काम के पीछे की नीति और नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। योग्य लोगों की नियुक्ति से व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में गलतियां दोबारा न हों। एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा की नियुक्ति और राशिद अल्वी के बयान को लेकर सामने आए इस राजनीतिक विवाद के बीच अब दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं चर्चा में हैं।