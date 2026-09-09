श्री रामलला दर्शन योजना: बिलासपुर से रामलला दर्शन यात्रा शुरू, 850 श्रद्धालु अयोध्या-काशी के लिए रवाना

जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्ण माहौल में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक दर्शन का अविस्मरणीय अवसर है। उन्हें अयोध्या में श्री रामलला और वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और जिला पंचायत सभापति भारती नीरज माली उपस्थित थे। स्टेशन पर भक्तिमय वातावरण था और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इसे महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राएं सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सरकार आस्था का सम्मान कर रही है।

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अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या और काशी भारत की सनातन संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। इन स्थलों की यात्रा से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जानने का अवसर मिलता है। यह संयुक्त धार्मिक यात्रा श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहीं काशी विश्वनाथ धाम भगवान शिव का विश्वविख्यात तीर्थ है। दोनों स्थलों की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभूति से परिपूर्ण होगी।

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श्री रामलला दर्शन योजना से अब तक 50 हजार से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है, जिनके लिए व्यक्तिगत यात्रा कठिन होती है। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और आईआरसीटीसी ने यात्रा की व्यवस्थाएं संभालीं। यह योजना नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों से जोड़ने का प्रयास है।