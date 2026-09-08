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छत्तीसगढ़: मंत्री के सामने सुरक्षा कर्मी से भिड़े भाजपा नेता, मुख्य गेट पर धरना; माफी के बाद खत्म हुआ विवाद

Tue, 08 Sep 2026 08:00 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़ Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 08 Sep 2026 08:00 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में मंत्री दयालदास बघेल के आगमन के दौरान विश्राम गृह में सुरक्षा कर्मी और भाजपा नेताओं के बीच विवाद हो गया। कथित बदसलूकी से नाराज भाजपा नेता हरिनाथ खूंटे धरने पर बैठ गए। जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल की पहल पर बातचीत के बाद सुरक्षा कर्मी ने माफी मांगी, जिसके बाद धरना खत्म हो गया।

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भाजपा नेता हरिनाथ खूंटे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के मंत्री दयालदास बघेल के सारंगढ़ आगमन पर विश्राम गृह परिसर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सुरक्षा कर्मी पर कथित बदसलूकी का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता हरिनाथ खूंटे विश्राम गृह के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। भाजपा नेता के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंच गए, जिससे परिसर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, बाद में भाजपा जिला अध्यक्ष की पहल से दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और विवाद शांत हो गया।
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मुख्य द्वार पर शुरू हुआ धरना
मंत्री के सारंगढ़ पहुंचने के दौरान विश्राम गृह परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इस दौरान भाजपा नेताओं और सुरक्षा कर्मी के बीच कहासुनी हो गई। हरिनाथ खूंटे ने आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मी ने उनसे अभद्र व्यवहार किया है। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने परिसर के मुख्य गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया। पार्टी कार्यकर्ता वहां जुटने लगे और घटना को लेकर अपना कड़ा विरोध प्रकट करने लगे।
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जिला अध्यक्ष की पहल से सुलझा विवाद
परिसर में तनाव और बिगड़ते माहौल को देखते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल ने मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों पक्षों को साथ बैठाया और आपसी बातचीत के जरिये विवाद को शांत कराने का प्रयास किया। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चली वार्ता के बाद मामले का समाधान निकल आया।
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सुरक्षा कर्मी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांग ली। सुरक्षा कर्मी की ओर से माफी मांगने के बाद हरिनाथ खूंटे ने अपना धरना खत्म कर दिया। इसके बाद तनाव खत्म हो गया और स्थिति फिर से सामान्य हो गई।
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