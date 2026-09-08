छत्तीसगढ़: मंत्री के सामने सुरक्षा कर्मी से भिड़े भाजपा नेता, मुख्य गेट पर धरना; माफी के बाद खत्म हुआ विवाद

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छत्तीसगढ़ के मंत्री दयालदास बघेल के सारंगढ़ आगमन पर विश्राम गृह परिसर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सुरक्षा कर्मी पर कथित बदसलूकी का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता हरिनाथ खूंटे विश्राम गृह के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। भाजपा नेता के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंच गए, जिससे परिसर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, बाद में भाजपा जिला अध्यक्ष की पहल से दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और विवाद शांत हो गया।