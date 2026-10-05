जशपुर: मैनी एनीकट निर्माण के लिए 70.99 करोड़ रुपये मंजूर, एक हजार 500 हेक्टेयर कृषि भूमि की होगी सिंचाई

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मैनी एनीकट परियोजना के निर्माण से क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। एनीकट बनने के बाद कुल 1,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इसमें खरीफ सीजन की 1,300 हेक्टेयर और रबी सीजन की 200 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है। दोनों प्रमुख फसल सीजन में जल की उपलब्धता सुनिश्चित होने से किसान अधिक क्षेत्र में खेती कर सकेंगे। इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है और फसल विविधीकरण को भी बल मिलेगा। सरकार के अनुसार, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किसानों को एक भरोसेमंद जल स्रोत प्रदान करेगा, जिसका सकारात्मक असर उनकी आय पर पड़ेगा।परियोजना का मुख्य उद्देश्य केवल सिंचाई का विस्तार करना ही नहीं है, बल्कि क्षेत्र के जल संरक्षण तंत्र को मजबूत करना भी है। एनीकट के माध्यम से नदी के बहते जल को रोककर उसका उपयोग कृषि और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इससे आसपास के ग्रामीण इलाकों में भूजल स्तर में सुधार होगा। जल स्रोतों का संवर्धन होने से किसानों की जल पर निर्भरता व्यवस्थित होगी। इसके अतिरिक्त, जल संग्रहण होने से स्थानीय नागरिकों को निस्तारी और पेयजल से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। गर्मी के मौसम में पारंपरिक जल स्रोतों पर दबाव कम करने में भी यह एनीकट उपयोगी रहेगा।मैनी एनीकट के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा भी सुधर जाएगी। नदी पार करने और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने के लिए मार्ग सुगम होगा। ग्रामीणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सुविधा होगी। परियोजना को जशपुर के कांसाबेल क्षेत्र में कृषि, पेयजल, जल संरक्षण और ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।