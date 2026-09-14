अंबिकापुर: कॉलेज छात्रा की खुदकुशी के मामले में NSUI नेता पर FIR, परिजनों ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप

गांधीनगर थाना क्षेत्र में कॉलेज की एक छात्रा को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने एनएसयूआई के छात्र नेता ज्ञान तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दो दिन पहले छात्रा ने अपने घर के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद परिजनों ने छात्र नेता पर लंबे समय से छात्रा को प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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