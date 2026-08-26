छत्तीसगढ़: फर्जी व्यापमं आदेश की जांच में वसूली का आरोप, ट्रेनी एसआई निलंबित; 80 हजार लेने की शिकायत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बताया गया कि फर्जी परीक्षा आदेश मामले की विवेचना के दौरान कोचिंग संचालक से पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान उस पर कथित तौर पर दबाव बनाया गया और केस को रफा-दफा करने के बदले रकम की मांग की गई। बाद में कोचिंग संचालक को पता चला कि फर्जी आदेश से जुड़े मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद उसने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।शिकायत सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कराई। जांच में प्रथम दृष्टया ट्रेनी SI द्वारा पुलिस की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप आचरण नहीं करने और पद का कथित रूप से दुरुपयोग किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई।दरअसल, सहायक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2026 से जुड़ा एक कथित परीक्षा निर्देश सोशल मीडिया और वाट्सऐप पर वायरल हुआ था। इसमें दावा किया गया था कि यह आदेश छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की ओर से जारी किया गया है। बाद में व्यापमं की ओर से स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था।मामले की शिकायत मिलने पर राखी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। व्यापमं के नियंत्रक हिमांशु अग्रवाल को 25 जनवरी को संयुक्त नियंत्रक केदार पटेल के माध्यम से फर्जी आदेश के प्रसार की जानकारी मिली थी। पूरे मामले की आगे की जांच एडिशनल एसपी चंचल तिवारी को सौंपी गई है। अब एफआईआर दर्ज होने से लेकर अब तक हुई पूरी विवेचना की समीक्षा की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि अब तक किन लोगों से पूछताछ हुई, किसकी क्या भूमिका रही और फर्जी आदेश तैयार करने व प्रसारित करने के पीछे कौन लोग शामिल थे।