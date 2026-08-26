10 साल के लिव-इन रिश्ते का दर्दनाक अंत: रक्षाबंधन पर घर जाने को लेकर विवाद, युवक की मौत; युवती ने भी काटा गला

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पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मोहन पैकरा (28) के रूप में हुई है, जबकि घायल युवती महिमा सिदार (26) है। दोनों पिछले करीब 10 वर्षों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और पिछले दो महीने से सुभाषनगर में दयाल मंडल के मकान में किराए से रह रहे थे।घटना बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। युवती के अनुसार वह कुछ देर के लिए बाथरूम गई थी। वापस लौटने पर उसने मोहन को खून से लथपथ हालत में देखा। उसका गला कटा हुआ था। यह देखकर घबराई युवती ने शोर मचाया और बाद में खुद भी चाकू से गला काट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। तब तक मोहन की मौत हो चुकी थी, जबकि महिमा गंभीर रूप से घायल थी। पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया।प्रारंभिक पूछताछ में महिमा ने पुलिस को बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर वह अपने मायके जाना चाहती थी और मोहन से साथ चलने के लिए कह रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। युवती का दावा है कि विवाद के दौरान मोहन ने खुद अपना गला काट लिया। हालांकि पुलिस अभी इस बयान को अंतिम निष्कर्ष नहीं मान रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और युवती के बयान की जांच की जा रही है।थाना प्रभारी दिलीप दुबे के अनुसार, सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस का कहना है कि युवती के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।