स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

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केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सतेंद्र सिंह ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर इस चयन की औपचारिक जानकारी दी है। उन्होंने प्रदेश में संचालित स्वच्छता गतिविधियों और नागरिक सहभागिता की सराहना भी की है। प्रदेश में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों, सफाई मित्रों के समर्पण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के कारण यह गौरवशाली उपलब्धि हासिल हुई है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा के निवासियों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा सफाई मित्रों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च सांविधानिक पद से राज्य के तीन शहरों का सम्मानित होना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह सम्मान उन हजारों सफाई मित्रों के अथक परिश्रम का सम्मान है, जो प्रतिदिन शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना जागृत की है और यह एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ले चुका है।उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शहरों के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नगरीय निकायों की टीमों, जनप्रतिनिधियों, सफाई मित्रों और नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में तीन शहरों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना प्रदेश के नगरीय प्रशासन के लिए उत्साहवर्धक सफलता है। स्थानीय निकायों की सक्रियता, सफाई कर्मियों की मेहनत और जनता के सहयोग से ही स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।