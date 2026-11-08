सीजी वेदर: जानिये आज दीपावली पर छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा? कितना रहेगा रायपुर का तापमान

छत्तीसगढ़ में आज रविवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी तीन दिनों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के बाद कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

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सात नवंबर को रायपुर में मौसम साफ रहा। कहीं-कहीं बादल तो कहीं हल्की धूप खिली रही। आज रविवार को आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। रायपुर में सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट की संभावना है।कहीं नहींपूवी तेलंगाना और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर, समुद्र तल से 3.1 से 4.5 धकलोमीटर की ऊंचाई पर, ऊपरी वायु चक्रवाती पररसंचरण अभी भी बना हुआ है।छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 31.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रायपुर माना में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 31.0 और न्यूनतम 22.8 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.8 और न्यूनतम 22.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 29.6 और न्यूनतम 18.4, अंबिकापुर में अधिकतम 24.6 और न्यूनतम 19.7 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 26.4 और न्यूनतम 21.6, दुर्ग में अधिकतम 28.2 और न्यूनतम 20.2 दर्ज किया गया।