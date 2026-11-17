विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विभागीय टीम ने महावीर नगर में स्थित महेंद्र सचदेवा के क्रीम निर्माण ठिकाने पर अचानक छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान मौके से मॉम व्हाइटनिंग क्रीम, ग्लैमरिक्स और क्विंज पर्ल फेस सीरम बरामद किए गए। इसके साथ ही क्रीम तैयार करने तथा उनकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री को भी विभागीय टीम ने अपने नियंत्रण में लिया। पूछताछ के दौरान महेंद्र सचदेवा ने अधिकारियों को बताया कि उसे लाइसेंस की वैधता समाप्त होने की जानकारी नहीं थी। हालांकि विभाग ने सभी संबंधित उत्पादों को जब्त कर विस्तृत जांच आगे बढ़ा दी है।महावीर नगर में हुई इस कार्रवाई से पहले खाद्य एवं औषधि विभाग ने गोल बाजार क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई की थी। पाकिस्तान में निर्मित प्रतिबंधित गोरी क्रीम की बिक्री की सूचना मिलने पर टीम ने ओम ब्यूटी सेंटर पर दबिश दी। वहां से कुल 236 प्रतिबंधित क्रीम जब्त की गईं, जिनमें 218 गोरी क्रीम और 18 चांदनी क्रीम शामिल थीं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई इन क्रीमों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1.25 लाख रुपये है।केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद ये क्रीम रायपुर के स्थानीय बाजारों में खुलेआम बेची जा रही थीं। दुकानदार इन सौंदर्य प्रसाधनों को 300 से लेकर 550 रुपये तक की कीमत पर ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे थे। कुछ विक्रेता ऑनलाइन दर 800 रुपये बताकर कम कीमत पर बेचने का दावा भी कर रहे थे।पाकिस्तान में बनी इन ब्यूटी क्रीमों को लेकर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। जांच में इन उत्पादों के भीतर खतरनाक मात्रा में मरकरी यानी पारा पाया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार पारे के संपर्क में आने से मनुष्य के गुर्दे और नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।