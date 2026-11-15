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रायगढ़: रॉक गार्डन में युवती से गैंगरेप का आरोप, प्रेमी की पिटाई कर वारदात; दो युवक हिरासत में

Sun, 15 Nov 2026 07:44 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 07:44 PM IST
सार

प्रेमी के साथ घूमने गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने पहले युवती के प्रेमी के साथ मारपीट की और फिर युवती के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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Gang-rape of a young woman in Raigarh; the incident occurred while she was out with her boyfriend. Two men are
बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती से गैगरेप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवती के साथ गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। युवती अपने प्रेमी के साथ बोतल्दा रॉक गार्डन घूमने गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ कर रही है।
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यह वारदात खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर ग्राम बोतल्दा में यह प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है। युवती और उसका प्रेमी यहां प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ युवकों ने उन्हें सुनसान जगह पर घेर लिया। युवकों ने पहले युवती से बहस शुरू की।
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इसके बाद उन्होंने उसके प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। प्रेमी को पीटने के बाद युवकों ने युवती के साथ इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई शुरू की गई।
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आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी
खरसिया पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में लिया है। इन युवकों की पहचान राहुल पटैल और थलेश्वर पटैल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी ग्राम बोतल्दा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस उनसे घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।


घटना का विस्तृत विवरण
मिली जानकारी के अनुसार, प्रेमी और प्रेमिका झरने के ऊपरी हिस्से में घूम रहे थे। तभी अचानक दो युवक वहां पहुंच गए और उन्हें अकेला पाकर हमला कर दिया। युवकों ने प्रेमी को बुरी तरह से मारा-पीटा, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद उन्होंने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

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