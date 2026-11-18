विज्ञापन

मौसम विभाग ने बताया कि 16 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में बना डीप डीप्रेशन एक ‘चक्रवाती तूफान’ (साइक्लोनिक स्टॉर्म) में बदल सकता है। 17 नवंबर 2026 की शाम तक यह ‘गंभीर चक्रवाती तूफान’ (सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म) का रूप ले सकता है। उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के साथ 19 नवंबर को ‘बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान’ के रूप में आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से कई राज्यों में मौसम बदल सकता है। 25 दिनों के भीतर यह तीसरा तूफान बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। समुद्र का पानी ठंडा नहीं हो पाने और हवाओं की अनुकूल स्थिति के कारण चक्रवात बनने की गतिविधियां जारी है।दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ पिछले 6 घंटों के दौरान 3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे-धीरे उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। इसके धीरे-धीरे उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और आज 17 नवंबर की शाम तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर और तेज होकर ‘प्रचंड चक्रवाती तूफान’ में बदलने की संभावना जताई गई है। वहीं इसके बाद 19 नवंबर की सुबह तक यह और ताकतवर होकर ‘अति प्रचंड चक्रवाती तूफान’ का रूप ले सकता है। इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 नवंबर 2026 की दोपहर के आसपास नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तट से टकरा सकता है। इस दौरान तूफान की स्थिति ‘अति प्रचंड चक्रवाती तूफान’ जैसी होगी। इसकी हवा की निरंतर गति 120 से 130 किमी प्रति घंटा रहने और झोंकों की रफ्तार 145 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।