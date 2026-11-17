सीजी: कोरबा में मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा, 75 किलो खराब मिठाई नष्ट; दुकान बंद कराई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 17 Nov 2026 09:07 PM IST
सार
खाद्य विभाग की टीम ने हरियाणा जलेबी एंड स्वीट्स और सुनील स्वीट्स का निरीक्षण किया। जांच में 75 किलो खराब मिठाई मिलने पर उसे नष्ट कराया गया और दुकान बंद कराई गई। वहीं जलेबी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए।
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विस्तार
कोरबा जिले में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। कटघोरा में मुरली होटल में सांभर में कीड़े मिलने के बाद विभाग सतर्क हो गया है। इसके चलते शहर के छोटे-बड़े होटलों और मिठाई दुकानों की सघन जांच की जा रही है।
मंगलवार को पावरहाउस रोड कोरबा स्थित हरियाणा जलेबी एंड स्वीट्स / छप्पन भोग का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण एक शिकायत के आधार पर हुआ। खाद्य सामग्री को लेकर शंका होने पर अधिकारियों ने सैंपल लिए। खोवा जलेबी और रबड़ी जलेबी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं रजगामार स्थित सुनील स्वीट्स में भी खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी। निरीक्षण के दौरान दुकान में अस्वास्थ्यकर स्थिति पाई गई। रसोई और भंडार कक्ष में साफ-सफाई का अभाव था। लगभग 70-75 किलो खराब हो चुकी मिठाई भी मिली। अधिकारियों ने तत्काल खराब मिठाई को मौके पर ही नष्ट कराया।
सख्त कार्रवाई और निर्देश
स्वच्छता में सुधार न होने तक सुनील स्वीट्स को बंद कराया गया है। अधिकारियों ने संचालक को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ-सफाई और गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। संबंधित विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। जहां भी खामियां मिलेंगी, सख्त कार्रवाई होगी।
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व्यापारियों में हड़कंप और नागरिकों से अपील
कटघोरा में मुरली होटल में सांभर में कीड़े मिलने की घटना के बाद से खाद्य विभाग सक्रिय है। लगातार हो रही कार्रवाई से होटल और मिठाई व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदार अब स्वयं अपनी दुकानों में साफ-सफाई और खाद्य गुणवत्ता को लेकर सतर्क हुए हैं। विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि मिलावट या खराब गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर तत्काल विभाग को सूचित करें।
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मंगलवार को पावरहाउस रोड कोरबा स्थित हरियाणा जलेबी एंड स्वीट्स / छप्पन भोग का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण एक शिकायत के आधार पर हुआ। खाद्य सामग्री को लेकर शंका होने पर अधिकारियों ने सैंपल लिए। खोवा जलेबी और रबड़ी जलेबी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं रजगामार स्थित सुनील स्वीट्स में भी खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी। निरीक्षण के दौरान दुकान में अस्वास्थ्यकर स्थिति पाई गई। रसोई और भंडार कक्ष में साफ-सफाई का अभाव था। लगभग 70-75 किलो खराब हो चुकी मिठाई भी मिली। अधिकारियों ने तत्काल खराब मिठाई को मौके पर ही नष्ट कराया।
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सख्त कार्रवाई और निर्देश
स्वच्छता में सुधार न होने तक सुनील स्वीट्स को बंद कराया गया है। अधिकारियों ने संचालक को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ-सफाई और गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। संबंधित विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। जहां भी खामियां मिलेंगी, सख्त कार्रवाई होगी।
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व्यापारियों में हड़कंप और नागरिकों से अपील
कटघोरा में मुरली होटल में सांभर में कीड़े मिलने की घटना के बाद से खाद्य विभाग सक्रिय है। लगातार हो रही कार्रवाई से होटल और मिठाई व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदार अब स्वयं अपनी दुकानों में साफ-सफाई और खाद्य गुणवत्ता को लेकर सतर्क हुए हैं। विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि मिलावट या खराब गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर तत्काल विभाग को सूचित करें।