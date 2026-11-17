सीजी: ठगी के मामले में कारोबारी दीपक टंडन को बिलासपुर से रायपुर लाएगी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 17 Nov 2026 01:48 PM IST
सार
एसईसीएल में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में रायपुर पुलिस होटल कारोबारी दीपक टंडन को बिलासपुर से रायपुर लाने की तैयारी में है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ 17 नवंबर का प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
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विस्तार
दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में रायपुर पुलिस होटल कारोबारी दीपक टंडन को बिलासपुर से रायपुर लाने की तैयारी कर रही है। अदालत ने पुलिस की अर्जी पर 17 नवंबर का प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। इसके बाद तेलीबांधा पुलिस आरोपी को बिलासपुर से रायपुर ला सकती है। पुलिस आरोपी दीपक टंडन को रायपुर लाकर मामले की विस्तृत पूछताछ करेगी। इस प्रकरण में पुलिस की आगे की कार्रवाई पूछताछ और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर होगी।
धोखाधड़ी और लेन-देन की जांच
तेलीबांधा एसीपी रमाकांत साहू ने बताया कि अदालत ने आरोपी दीपक टंडन के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। बिलासपुर से रायपुर लाए जाने के बाद पुलिस उनसे एसईसीएल में ठेका दिलाने के नाम पर हुए कथित लेन-देन के संबंध में पूछताछ करेगी। इसके अलावा पुलिस आरोपी से दर्ज शिकायतों और इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेज और लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है ताकि फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई उजागर हो सके।
कई जिलों में दर्ज हैं मामले
होटल कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा के खिलाफ प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में ठगी और जालसाजी से जुड़ी शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी दंपती के खिलाफ राज्य भर में कुल आठ प्राथमिकियां दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी दीपक टंडन पर रायपुर, बिलासपुर, सक्ती और कोरबा जिलों के कारोबारियों को झांसे में लेने का आरोप है। उसने कोयला खदानों में ठेका, ट्रांसपोर्टिंग और अन्य व्यावसायिक काम दिलाने का भरोसा देकर कारोबारियों से रकम ली थी। पुलिस बिलासपुर से रायपुर स्थानांतरित किए जाने के बाद आरोपी से जुड़े सभी कागजात खंगालेगी।
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धोखाधड़ी और लेन-देन की जांच
तेलीबांधा एसीपी रमाकांत साहू ने बताया कि अदालत ने आरोपी दीपक टंडन के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। बिलासपुर से रायपुर लाए जाने के बाद पुलिस उनसे एसईसीएल में ठेका दिलाने के नाम पर हुए कथित लेन-देन के संबंध में पूछताछ करेगी। इसके अलावा पुलिस आरोपी से दर्ज शिकायतों और इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेज और लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है ताकि फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई उजागर हो सके।
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कई जिलों में दर्ज हैं मामले
होटल कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा के खिलाफ प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में ठगी और जालसाजी से जुड़ी शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी दंपती के खिलाफ राज्य भर में कुल आठ प्राथमिकियां दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी दीपक टंडन पर रायपुर, बिलासपुर, सक्ती और कोरबा जिलों के कारोबारियों को झांसे में लेने का आरोप है। उसने कोयला खदानों में ठेका, ट्रांसपोर्टिंग और अन्य व्यावसायिक काम दिलाने का भरोसा देकर कारोबारियों से रकम ली थी। पुलिस बिलासपुर से रायपुर स्थानांतरित किए जाने के बाद आरोपी से जुड़े सभी कागजात खंगालेगी।
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