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तेलीबांधा एसीपी रमाकांत साहू ने बताया कि अदालत ने आरोपी दीपक टंडन के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। बिलासपुर से रायपुर लाए जाने के बाद पुलिस उनसे एसईसीएल में ठेका दिलाने के नाम पर हुए कथित लेन-देन के संबंध में पूछताछ करेगी। इसके अलावा पुलिस आरोपी से दर्ज शिकायतों और इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेज और लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है ताकि फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई उजागर हो सके।होटल कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा के खिलाफ प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में ठगी और जालसाजी से जुड़ी शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी दंपती के खिलाफ राज्य भर में कुल आठ प्राथमिकियां दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी दीपक टंडन पर रायपुर, बिलासपुर, सक्ती और कोरबा जिलों के कारोबारियों को झांसे में लेने का आरोप है। उसने कोयला खदानों में ठेका, ट्रांसपोर्टिंग और अन्य व्यावसायिक काम दिलाने का भरोसा देकर कारोबारियों से रकम ली थी। पुलिस बिलासपुर से रायपुर स्थानांतरित किए जाने के बाद आरोपी से जुड़े सभी कागजात खंगालेगी।