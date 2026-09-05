फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Police take action against Mayor Meenal Choubey over alleged objectionable video, anchor detained in Raipur

रायपुर: महापौर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो केस में एंकर पर पुलिस का शिकंजा; कांग्रेस ने किया विरोध

Sat, 05 Sep 2026 04:59 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 05 Sep 2026 04:59 PM IST
सार

राजधानी रायपुर में पुलिस ने महापौर मीनल चौबे से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो मामले में एंकर सोमा देवांगन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उद्योग भवन के सामने घेराबंदी करके एंकर को पकड़ा। इसके बाद पुलिस दल उन्हें अपने साथ ले गया। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। 

विज्ञापन
Police take action against Mayor Meenal Choubey over alleged objectionable video, anchor detained in Raipur
एंकर सोमा देवांगन हिरासत में - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 सिविल लाइन थाना पुलिस ने यूट्यूबर सोमा देवांगन को गिरफ्तार किया है। उन पर रायपुर के महापौर के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है। पुलिस ने गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की है।

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, यूट्यूबर सोमा देवांगन पर महापौर के खिलाफ वीडियो बनाने का आरोप है। इस वीडियो में अश्लील, आपत्तिजनक और गाली-गलौज भरी सामग्री थी। इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। मामले की लिखित शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की। जांच प्रक्रिया के दौरान आरोप प्राथमिक रूप से सही पाए गए। भाजपा की ओर से भी लगातार सोमा देवांगन की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही थी। भाजपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर कड़ी कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। उनका कहना था कि सार्वजनिक पद पर आसीन जनप्रतिनिधि के विरुद्ध ऐसी सामग्री अनुचित है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर सोमा देवांगन को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन

भाजपा की मांग और पुलिस कार्रवाई

इस मामले में भाजपा ने यूट्यूबर सोमा देवांगन की गिरफ्तारी की लगातार मांग की थी। भाजपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर कड़ी कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के खिलाफ अमर्यादित सामग्री का प्रसार गलत है। इन मांगों के बाद पुलिस ने यूट्यूबर सोमा देवांगन को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध

सोमा देवांगन की गिरफ्तारी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सिविल लाइन थाना परिसर पहुंचे। उन्होंने वहां एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना दिया और पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में एकतरफा कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed