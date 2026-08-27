जीपीएम: पटवारी के कार्यालय में घुसकर लोहे की पाइप से हमला, सिर पर गंभीर चोट; आरोपी फरार

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जानकारी के मुताबिक, पटवारी शुद्ध राम कोल दानीकुंडी स्थित अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। इसी दौरान सचराटोला निवासी प्रकाश सिंह वहां पहुंचा। बताया जा रहा है कि किसी शासकीय कार्य को लेकर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवक ने कार्यालय में रखी लोहे की नल पाइप उठाई और पटवारी के सिर पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से पटवारी घायल होकर खून से लथपथ हो गए। कार्यालय में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभालने की कोशिश की।घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक पटवारी के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में आरोपी के पटवारी के ऊपर बैठकर मारपीट करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, घटना के पूरे कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी वारदात के बाद फरार है। पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तलाश कर रही है।सरकारी कार्यालय में ड्यूटी के दौरान पटवारी पर हुए हमले से राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी नाराजगी और चिंता का माहौल है। कर्मचारियों ने शासकीय कार्य के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की जरूरत बताई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विवाद की वास्तविक वजह सामने आएगी।