बिलासपुर: बेलतरा की 3 ग्राम पंचायतों को मिली महतारी सदन की सौगात, निर्माण के लिए 90 लाख रुपये मंजूर

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पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की महतारी सदन निर्माण योजना के तहत इन ग्राम पंचायतों का चयन किया है। इस स्वीकृति से ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए अपना एक स्थायी केंद्र उपलब्ध होगा। महतारी सदन केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहेंगे। ये गांव की महिलाओं के आपसी संवाद के लिए महत्वपूर्ण मंच बनेंगे। महिला स्व-सहायता समूहों की बैठकों के लिए भी ये उपयोगी होंगे। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां किया जा सकेगा। विभिन्न सामाजिक आयोजनों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मंच होगा। इससे ग्रामीण महिलाओं को संगठित होने का अवसर मिलेगा।ये सदन महिलाओं को अपने विचार साझा करने और सामुदायिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का अवसर देंगे। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बेलतरा विधानसभा का विकास तभी सार्थक होगा, जब मातृशक्ति सशक्त बनेगी। उन्होंने जोर दिया कि माताएं, बहनें और बेटियां समाज की प्रगति की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आवश्यकताओं और सम्मान को ध्यान में रखते हुए महतारी सदन महत्वपूर्ण पहल है।इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर ग्राम पंचायत मटियारी के सरपंच सतीश केशर ने आभार व्यक्त किया। गड़वट के सरपंच चंद्रशेखर बैसवाड़े और सेंदरी के सरपंच राजेश ध्रुव ने भी प्रसन्नता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। विधायक सुशांत शुक्ला ने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बेलतरा की मातृशक्ति को विकास की प्रत्येक धारा से जोड़ा जाएगा।