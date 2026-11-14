भिलाई: सेल में पदोन्नति परीक्षा रद्द, धांधली की पुष्टि के बाद बड़ा फैसला,केवल पुराने अभ्यर्थी दे सकेंगे एग्जाम

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने गैर-कार्यकारी से कार्यकारी (जेएम-2026) कैडर में पदोन्नति के लिए 5 जुलाई को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया है। देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ियों और धांधली की शिकायतें मिलने के बाद प्रबंधन ने यह बड़ा कदम उठाया है। कॉरपोरेट कार्यालय ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है।

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ऑनलाइन परीक्षा होने के तुरंत बाद ही कई केंद्रों पर अनियमितताओं और धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सतर्कता विभाग और एक विशेष जांच समिति ने पूरे मामले की गहन जांच की। जांच के बाद दोनों समितियों ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट प्रबंधन को सौंपी। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में धांधली की पुष्टि होने के बाद प्रबंधन के पास परीक्षा निरस्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इस फैसले से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों में गहरी निराशा छा गई है।पुनर्परीक्षा के लिए नए पात्रता नियमसेल प्रबंधन ने आगामी पुनर्परीक्षा की पात्रता को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। प्रबंधन के नए आदेश के अनुसार होने वाली नई परीक्षा में केवल वही कर्मचारी शामिल हो पाएंगे जिन्होंने 5 जुलाई 2026 को हुई परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को अन्य सभी आवश्यक पात्रता शर्तों को भी पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रबंधन के इस नियम का सीधा असर उन पात्र कर्मचारियों पर पड़ेगा जो किन्हीं कारणों से 5 जुलाई की परीक्षा में भाग नहीं ले सके थे। वे सभी कर्मचारी अब इस नई परीक्षा की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं।