रायपुर: एमडीएमए के साथ युवक गिरफ्तार, सप्लायर समेत तीन पर केस दर्ज

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पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पहाड़ी तालाब के पास एक युवक नशीला पाउडर लेकर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर जींस की जेब में रखे सिगरेट के पैकेट से छोटी पॉलीथीन में रखा सफेद पाउडर मिला।घटनास्थल पर पहुंची सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट ने जांच के बाद पाउडर की पहचान एमडीएमए के रूप में की। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल कराने पर पॉलीथीन सहित इसका कुल वजन 2.65 ग्राम निकला।पुलिस पूछताछ में रितिक मोदी ने बताया कि यह नशीला पाउडर उसे रायपुर निवासी सन्नी मनवानी ने उपलब्ध कराया था। सन्नी ने इसे भिलाई-दुर्ग निवासी आरती सोनी से खरीदकर बेचने के लिए दिया था।पुलिस ने रितिक मोदी के साथ सन्नी मनवानी और आरती सोनी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ख) और 29 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी रितिक को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की भूमिका और नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।