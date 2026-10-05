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सुकमा में रिश्तों का कत्ल: शराब के नशे में पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट, टांगिया से किया हमला

Mon, 05 Oct 2026 01:25 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Mon, 05 Oct 2026 01:25 PM IST
सार

कुम्हरास गांव में शराब के नशे में पिता ने विवाद के बाद टांगिया से बेटे पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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Murder of relationships in Sukma: Drunk father kills son, attack him with a tangia
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सुकमा जिला मुख्यालय के कुम्हरास गांव में रविवार देर रात शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान पिता ने अपने ही बेटे पर टांगिया से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की वैधानिक जांच शुरू कर दी है।
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नशे में कहासुनी के बाद हमला
जानकारी के अनुसार कुम्हरास निवासी वेट्टी लक्ष्मण रविवार रात करीब 10 बजे घर के पास शराब के नशे में बैठा हुआ था। इसी दौरान उसका पिता वेट्टी हड़मा जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा। बेटे के नशे में होने और विवाद करने को लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने पास रखी टांगिया से लक्ष्मण पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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आरोपी पिता हिरासत में लिया
बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद और मारपीट होती रहती थी। रविवार रात भी शराब के नशे में शुरू हुआ झगड़ा हत्या तक पहुंच गया। इस परिवार में पहले ही बीमारी के चलते एक बेटे की मौत हो चुकी है, जबकि बेटी की शादी हो चुकी है। इस वारदात के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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