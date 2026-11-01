मुंगेली: 8-9 वोट से चुनाव हारने का बदला लेने 1.20 लाख की सुपारी, मतगणना अभिकर्ता की हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस जांच के अनुसार सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पेण्ड्री निवासी धनीराम साहू वर्ष 2025 में सरपंच पद का चुनाव लड़ा था और वह आठ या नौ वोटों से हार गया था। मृतक तुलसी साहू उस चुनाव के दौरान मतगणना अभिकर्ता था। मुख्य आरोपी धनीराम साहू को संदेह था कि तुलसी साहू ने जानबूझकर कुछ वोट निरस्त करवाए थे, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी रंजिश में उसने तुलसी साहू को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने ओमनारायण राजपूत के माध्यम से हत्या की सुपारी तय की। यह सौदा एक लाख बीस हजार रुपये में तय हुआ था, जिसमें से सत्तर हजार रुपये अग्रिम के रूप में दिए गए थे।पुलिस के अनुसार 25 अक्तूबर की शाम तुलसी साहू अपनी मोटरसाइकिल से घर से निकला था। रास्ते में आरोपियों ने उसे रोककर जबरन कार में बैठाया और अपहरण कर लिया। आरोपी उसे सरगांव के पास स्थित एक पंप हाउस में ले गए, जहां उन्होंने उसके हाथ और पैर बांध दिए तथा गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को मोटरसाइकिल से ले जाकर सड़क किनारे कीचड़ और झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपियों ने मृतक के जूते, जैकेट और मोबाइल चार्जर पोल्ट्री फार्म के पीछे छिपा दिए, मोबाइल दूर फेंक दिया और गमछा जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। इसके अलावा आरोपियों ने हत्या से पहले मृतक का एक वीडियो भी बनाया था।पुलिस के दौरान मृतक की मोटरसाइकिल घर से करीब दो किलोमीटर दूर तथा शव उससे लगभग सात सौ मीटर दूर बरामद हुआ। साइबर सेल और पुलिस ने तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का विश्लेषण कर इस अंधी हत्या की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने इस मामले में चालीस वर्षीय धनीराम साहू, अट्ठाईस वर्षीय भुवन साहू, पच्चीस वर्षीय ओमनारायण राजपूत, पच्चीस वर्षीय सुरेंद्र जोशी और तिरपन वर्षीय टीकाराम साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर कार, मोटरसाइकिल, दस हजार रुपये नकद, स्टाम्प पेपर और वीडियो जब्त किए गए हैं।