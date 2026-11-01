सीजी: नवा रायपुर के आसमान में सारंग टीम का रोमांच, पांच हेलीकॉप्टरों के करतब देख दंग रह गए दर्शक

सारंग के कॉकपिट से गूंजा 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया'

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सारंग टीम ने प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह और सम्मान का परिचय दिया। हवाई प्रदर्शन के दौरान ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार ने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय उद्घोष 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' के माध्यम से प्रदेशवासियों का अभिवादन किया।

आसमान से गूंजे इस आत्मीय उद्घोष ने उपस्थित जनसमूह का उत्साह दोगुना कर दिया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय वायु सेना के जवानों द्वारा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान और जनभावनाओं को सम्मान देने का यह क्षण यादगार बन गया।



तिरंगे की फॉर्मेशन से देशभक्ति के रंग में रंगा आसमान

हवाई प्रदर्शन के अंतिम चरण में सारंग टीम ने 'वंदे मातरम्' गीत की गूंज के बीच तिरंगे की मनमोहक फॉर्मेशन प्रस्तुत की। आसमान में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा ने पूरे वातावरण को राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना से भर दिया। हेलीकॉप्टरों के अद्भुत तालमेल, तिरंगे के रंगों और देशभक्ति गीत की गूंज ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। शौर्य, साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम से परिपूर्ण इस प्रस्तुति के साथ हवाई प्रदर्शन का भव्य समापन हुआ।







विश्वभर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा चुकी है सारंग टीम

उल्लेखनीय है कि भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम विश्व की एकमात्र पांच हेलीकॉप्टरों वाली एयरोबेटिक प्रदर्शन टीम है। यह टीम अपने सुनियोजित हवाई करतबों, आकर्षक फॉर्मेशनों और अद्भुत उड़ान कौशल के माध्यम से भारतीय वायु सेना की सटीकता, अनुशासन, व्यावसायिकता और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का परिचय देती है।

सारंग टीम जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस, रूस और मिस्र सहित दुनिया के अनेक देशों में अपने शानदार हवाई प्रदर्शनों से भारत की प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ा चुकी है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर टीम की प्रस्तुतियां भारतीय वायु सेना की दक्षता, साहस, तकनीकी उत्कृष्टता और बेहतरीन समन्वय का प्रभावशाली परिचय देती रही हैं।



2 नवंबर को सेंध लेक में होगा मुख्य प्रदर्शन

आज आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद 2 नवंबर को नवा रायपुर के सेंध लेक में भारतीय वायु सेना की सारंग एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम अपना मुख्य हवाई प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी। राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित यह रोमांचकारी कार्यक्रम प्रदेशवासियों को भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस, अनुशासन और उड़ान कौशल को निकट से देखने का अवसर प्रदान करेगा।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक धरमलाल कौशिक, कौशल्या साय सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, भारतीय वायु सेना के अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।