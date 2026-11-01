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सीजी: बेटे को बिना लाइसेंस बाइक देना पिता को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की जेल

Sun, 01 Nov 2026 05:34 PM IST
दुर्ग-भिलाई ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग Published by: दुर्ग-भिलाई ब्यूरो Updated Sun, 01 Nov 2026 05:34 PM IST
सार

दुर्ग में बिना लाइसेंस बाइक चला रहे युवक की टक्कर से एक युवक की मौत और दूसरा घायल हो गया। कोर्ट ने बाइक चालक मोहित बघेल को 5 साल जेल और उसके पिता को 3 महीने जेल की सजा सुनाई।

 

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A young man died in an accident, the police made the son and father the accused
बेटे और पिता को कोर्ट ने सुनाई सजा और जुर्माना। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अगर आप भी अपने बच्चे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने देते हैं, तो आपको भी जेल की सजा हो सकती है। दुर्ग में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बिना लाइसेंस बाइक चला रहे युवक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने बाइक चला रहे बेटे और उसके पिता को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। बाइक चालक मोहित कुमार बघेल को 5 साल की जेल और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। वहीं, उसके पिता मोहन लाल बघेल को 3 महीने की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

पूरा मामला स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र का है। 4 अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे एक स्कूल के पास मोहित कुमार बघेल तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक (CG 07 CW-2768) चला रहा था। इसी दौरान उसने एक्टिवा (CG 19 A-2771) को जोरदार टक्कर मार दी।

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हादसे में एक्टिवा चला रहे शादान अली की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे उत्तम पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे के बाद स्मृतिनगर चौकी में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

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जांच में सामने आया कि बाइक चला रहे मोहित कुमार बघेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके बावजूद उसके पिता मोहन लाल बघेल ने उसे बाइक चलाने के लिए दी थी। पुलिस ने हादसे के लिए बेटे के साथ पिता की जिम्मेदारी भी तय की। जांच पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई।

दुर्ग जिला सत्र न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2026 को मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मोहित कुमार बघेल को भारतीय न्याय संहिता और मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल की जेल और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। वहीं, उसके पिता मोहन लाल बघेल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत 3 महीने की साधारण जेल और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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