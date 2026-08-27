Weather Update: मानसून की झमाझम से भर गया छत्तीसगढ़, आज इन 12 जिलों में बरसेंगे बादल; जानें अपने जिलों का हाल

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मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 12 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, बिलासपुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी और कोरिया में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं रायपुर समेत प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।26 अगस्त तक प्रदेश में 863.9 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 882.4 मिमी मानी जाती है। यानी बारिश में अब सिर्फ 2 प्रतिशत की कमी रह गई है।मानसून के दौरान अब तक हुई अच्छी बारिश ने प्रदेश में बारिश की कमी को लगभग खत्म कर दिया है। सामान्य से महज दो प्रतिशत कम बारिश होने के कारण आने वाले दिनों में यदि कुछ और बारिश होती है तो प्रदेश सामान्य वर्षा के आंकड़े को छू सकता है। राजधानी रायपुर में भी गुरुवार को मौसम बदला रहने की संभावना है। लोगों को गरज-चमक और तेज बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।