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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा आवेदन फॉर्म को विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना है। मंडल इसी आवेदन में दर्ज जानकारी के आधार पर ही प्रवेश पत्र और अंकसूची तैयार करता है। यदि आवेदन पत्र में कोई छोटी सी भी त्रुटि रह जाती है और समय रहते उसमें सुधार नहीं होता, तो अंकसूची जारी होने के बाद संशोधन कराने पर विद्यार्थी को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए बोर्ड ने सलाह दी है कि परीक्षा फॉर्म को अंतिम रूप देने से पहले स्कूल प्रशासन, विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर पूरी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें।माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों के नाम की स्पेलिंग, पिता और माता के नाम, जन्मतिथि, फोटो तथा विषयों के चयन का मिलान मूल दस्तावेज से करें। इस कार्य के लिए स्कूल प्रशासन आधार कार्ड, प्रवेश रिकॉर्ड तथा स्कूल के मूल दस्तावेज की मदद ले। बोर्ड का मानना है कि यदि शुरुआती स्तर पर ही इन प्रविष्टियों का सही मिलान हो जाता है, तो अंकसूची में संशोधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इससे विद्यार्थियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या शैक्षणिक रुकावट नहीं झेलनी पड़ेगी।माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा आवेदन फॉर्म और कट लिस्ट का सत्यापन करने का मुख्य दायित्व स्कूल प्रबंधन को सौंपा है। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक छात्र-छात्रा की जानकारी का मूल रिकॉर्ड से मिलान करे। यदि जांच के दौरान कोई भी त्रुटि सामने आती है, तो स्कूल निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसमें सुधार कराए। समय पर सुधार न होने पर विद्यार्थियों पर 400 रुपये का बेवजह आर्थिक दबाव बढ़ेगा, इसलिए बोर्ड ने स्कूलों से इस प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरतने का आह्वान किया है।