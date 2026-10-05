छत्तीसगढ़: ऑनलाइन सट्टा मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 6.80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

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मामला 22 मई का है, जब सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ज्ञानी चौक स्थित माखन भोग होटल के पास कुछ लोग मोबाइल फोन के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट मैच में रुपये-पैसों की हार-जीत का ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की और सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आईपीएल क्रिकेट मैच और अन्य कैसीनो गेम में रुपये-पैसों का दांव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और 8 तथा बीएनएस की धारा 112(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से की गई पूछताछ और उनके कथनों के आधार पर नितिन वर्दियानी उर्फ निक्की की भूमिका सामने आई। जांच में पाया गया कि आरोपी ऑनलाइन सट्टा और बेटिंग एप के माध्यम से लोगों से सट्टा खेलने-खिलवाने के साथ-साथ ऑनलाइन सट्टा आईडी भी उपलब्ध कराता था। इसके बाद से ही पुलिस उसकी लगातार पतासाजी कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने धमतरी जिले के थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत आकाश गंगा कॉलोनी फेस-1 निवासी 35 वर्षीय नितिन वर्दियानी पुत्र महेश वर्दियानी को उसके निवास स्थान से तलब किया।पुलिस टीम आरोपी को अभिरक्षा में लेकर कांकेर आई, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 112(2) का समावेश करते हुए आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी नितिन के कब्जे से 80 हजार रुपये मूल्य का एक आईफोन मोबाइल और 6 लाख रुपये अनुमानित कीमत की कार जब्त की है। पुलिस ने जब्त संपत्ति का अनुमानित मूल्य 6.80 लाख रुपये बताया है।