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पुलिस को गांजा परिवहन किए जाने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मोटरसाइकिल से गांजा ले जा रहे अनिल साहू उर्फ छोटू को पकड़ा। अनिल साहू की आयु 22 वर्ष है और वह बरबसपुर, थाना पौड़ी, जिला मनेंद्रगढ़ का निवासी है। उससे की गई पूछताछ और जांच के दौरान उसके साथी का पता चला। पुलिस ने गांजा सप्लायर निर्मल बहादुर सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। निर्मल बहादुर सोनी की आयु 46 वर्ष है और वह भी बरबसपुर, थाना पौड़ी का निवासी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला अपराध क्रमांक 352/2026 के तहत धारा 20(बी) एवं 29 में दर्ज किया गया है।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 2 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। गांजा परिवहन में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मोटरसाइकिल का क्रमांक CG 16 CV 3899 है और इसकी कीमत 30 हजार रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने एक मोबाइल फोन और 1 हजार रुपये नकद भी जब्त किए हैं।जब्त किए गए मोबाइल फोन की कीमत 5 हजार रुपये बताई गई है। इस प्रकार, पुलिस द्वारा जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य 2 लाख 86 हजार रुपये है। यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।