रायपुर में आज गर्मी बढ़ेगी या तापमान गिरेगा?: ड्राई रहा मौसम, चार डिग्री सेल्सियस गिरेगा पारा, जानें अपडेट्स
छत्तीसगढ़ में मंगलवार को अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। अगले दो दिन में उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश के बाकी भागों में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया।
विस्तार
छत्तीसगढ़ में मंगलवार को अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। अगले दो दिन में उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है । प्रदेश के बाकी भागों में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया।
कैसा रहा मंगलवार का दिन
प्रदेश में मंगलवार को अधिकाश जगहों पर दिन बादल छाये रहे और मौसम शुष्क रहा।
कहां पर कितनी हुई बारिश? ( आंकड़े सेमी. में )
निरंक (कहीं नहीं)
देखें इन जिलों का तापमान
प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 31.0 और न्यूनतम 22.8 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.8 और न्यूनतम 22.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 29.6 और न्यूनतम 18.4, अंबिकापुर में अधिकतम 24.6 और न्यूनतम 19.7 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 26.4 और न्यूनतम 21.6, दुर्ग में अधिकतम 28.2 और न्यूनतम 20.2 दर्ज किया गया।
कल के लिये पूर्वानुमान
प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
25 नवंबर के लिये चेतावनी
कोई चेतावनी नहीं
दो दिनों बाद मौसम में बदलाव के संकेत
प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
कल कैसा रहेगा रायपुर का मौसम
25 नवंबर को आकाश मुख्यत: साफ रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है ।