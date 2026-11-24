छत्तीसगढ़ में मंगलवार को अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। अगले दो दिन में उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है । प्रदेश के बाकी भागों में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया।

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