सीजी: घर में घुसा तेंदुआ, छह लोगों पर किया हमला; परिजनों ने सूझबूझ से कमरे में किया बंद, तीन की हालत गंभीर

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यह घटना रात करीब 1:30 बजे की है। 55 वर्षीय उत्तरी बाई बाथरूम जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली थीं। उसी समय वहां घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उत्तरी बाई पर हमला कर दिया। उनके शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे। इसी दौरान तेंदुआ घर के भीतर दाखिल हो गया और उसने एक-एक कर 60 वर्षीय सरजु यादव, 36 वर्षीय जनक यादव, 18 वर्षीय मनीष यादव, 14 वर्षीय कषार यादव तथा 32 वर्षीय सुनीता यादव पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।घर के भीतर चीख-पुकार मचने के बावजूद परिजनों ने सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। अपनी जान बचाते हुए परिजनों ने तेंदुए को चालाकी से एक कमरे में कैद कर दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को उस घर से दूर रहने की हिदायत दी। वन अमले ने तेंदुए के बंद कमरे के आसपास अपनी निगरानी बढ़ा दी है और उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।ये भी पढ़ें-तेंदुए के हमले में घायल सभी छह लोगों को आपातकालीन सेवा 112 की मदद से तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को महासमुंद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया। वहीं, वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है।तेंदुए को पकड़ने के लिए रायपुर से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। टीम के पहुंचने के बाद तेंदुए के रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की जाएगी।