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जांच के दौरान निरीक्षण दल ने पाया कि अस्पताल के भीतर एक मरीज का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था और एक नसबंदी की मरीज भर्ती थी। निरीक्षण के समय अस्पताल में न तो कोई योग्य चिकित्सक मौजूद था और न ही कोई प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ वहां उपस्थित था।जांच दल द्वारा दस्तावेज की मांग किए जाने पर अस्पताल प्रबंधन कोई भी वैध पंजीयन अथवा लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर पूछताछ के दौरान प्रबंधन ने यह बात स्वीकार की कि वे बिना किसी वैध दस्तावेज के पिछले आठ माह से ओपीडी का संचालन कर रहे थे। इसके साथ ही पिछले चार माह से मरीजों को भर्ती करके उनके ऑपरेशन और उपचार का कार्य भी किया जा रहा था।निरीक्षण दल ने घटना की पूरी जांच और पालन प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंप दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित अस्पताल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।अस्पताल प्रबंधन की ओर से नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आंचल नर्सिंग होम को सील बंद करने की कार्रवाई पूरी की।