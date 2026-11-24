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जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में रायपुर के सड़क तंत्र को दुरुस्त करने के लिए तीन मुख्य प्रकार के संशोधनों की सिफारिश की है।

पहली सिफारिश के तहत जुलाई 2023 के मास्टर प्लान से गायब किए गए 11 सड़क मार्गों को दोबारा योजना में जोड़ने का सुझाव दिया गया है।

दूसरी सिफारिश में 23 प्रमुख सड़कों की चौड़ाई को वर्ष 2021 के मास्टर प्लान के मानकों के अनुसार बढ़ाने की बात कही गई है।

राज्य सरकार ने इन प्रस्तावित संशोधनों पर आम नागरिकों, भूमि स्वामियों और संबंधित पक्षों से 15 दिनों के भीतर दावे, आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। यह पूरा कदम राजधानी रायपुर की बढ़ती जनसंख्या, भावी यातायात आवश्यकताओं और व्यवस्थित शहरी विकास को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया गया है।रायपुर के मास्टर प्लान 2021 का मूल प्रकाशन 7 अप्रैल 2008 को हुआ था। इसके बाद पुनर्विलोकन की प्रक्रिया पूरी कर 24 जुलाई, 2023 को नई विकास योजना प्रकाशित की गई थी। हालांकि, नई योजना लागू होते ही सड़कों के मार्ग में बदलाव करने, चौड़ाई घटाने और कई महत्वपूर्ण सड़कों को नक्शे से पूरी तरह हटाने को लेकर आपत्तियां उठने लगीं। शासन को इस विषय में 170 से अधिक शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए।लगातार मिल रही शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने 15 मार्च, 2024 को नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने प्राप्त सभी आवेदनों का गहन परीक्षण किया। जांच के दौरान समिति ने मूल और संशोधित मास्टर प्लान का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त राजस्व रिकॉर्ड, भूमि के वर्तमान उपयोग, पूर्व में दी गई निर्माण स्वीकृतियों और धरातल पर सड़क की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की।तीसरी सिफारिश के अंतर्गत 10 सड़कों के अलाइनमेंट को पुराने प्लान के अनुसार बहाल किया जाएगा। इसमें रायपुर शहर के प्रमुख मार्ग MR-33 और MR-40 भी शामिल हैं। समिति का मानना है कि इन बदलावों से रायपुर शहर में आने वाले दशकों के दौरान यातायात का दबाव कम होगा और नागरिक सुविधाओं का विस्तार सुनियोजित तरीके से हो सकेगा।जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2023 की योजना में मुख्य सड़कों और प्रमुख चौक-चौराहों से जुड़ी सारणियों में चौड़ाई और नाम का उल्लेख हटा दिया गया था। इसके कारण नए भवनों और निर्माण कार्यों की अनुमति देने में लगातार तकनीकी विसंगतियां उत्पन्न हो रही थीं। समिति ने इन विवरणों को भी 2021 के मास्टर प्लान के अनुरूप दोबारा दर्ज करने की अनुशंसा की है। इसके अतिरिक्त हरित क्षेत्र, जलाशयों और भूमि उपयोग में परिवर्तन संबंधी शिकायतों पर अलग से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।राज्य सरकार ने यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-क के तहत शुरू की है। संशोधन प्रस्ताव का प्रारूप आम जनता के अवलोकन के लिए चार प्रमुख सरकारी दफ्तरों में उपलब्ध कराया गया है। नागरिक रायपुर संभाग के आयुक्त, रायपुर के कलेक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश के क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक और नगर निगम आयुक्त के कार्यालय में इस प्रस्ताव को देख सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित 15 कार्यदिवसों के भीतर इन कार्यालयों में अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव जमा करा सकते हैं। इन आपत्तियों के निष्पादन और परीक्षण के पश्चात ही मास्टर प्लान में अंतिम संशोधन लागू किया जाएगा।